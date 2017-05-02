İsmailağa Cemaati'nden kavga açıklaması

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın, cemaate yakınlıkları ve manevi bağlılıklarıyla bilinen Kıyam-Der mensuplarına karşı "Masum Bayraktar" taraftarlarının kışkırtması, tacizi ve taarruzları sonucu Mekke'de yaşanan arbede ile hiçbir münasebeti bulunmadığı belirtildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, bir süredir medyada yer alan ve kamuoyunda tereddütlere yol açan, İsmailağa Cemaati'nden iki grup arasında Mekke-i Mükerreme'de yaşandığı iddia edilen elim hadiseden müteessir olunduğu belirtildi.

Israrla sürdürdükleri fitne, fesat ve istismar faaliyetleri dolayısıyla cemaatle ilişiği kesilen ancak "Fatih Medreseleri" ve "Masum Bayraktar" adıyla faaliyetlerine devam edenlerin pek çok kez İsmailağa Cemaati'nin merkezi iradesi, faaliyetleri, ruhu ve manası ile hiçbir münasebetlerinin bulunmadığına dair kamuoyuna açıklamalar yapıldığı aktarılan açıklamada, bu konudaki hukuki takiplerin de devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, son olarak, yaşanan bu vahim hadisenin de zaman ve mekan itibarıyla İslami hassasiyet ve şuura sahip insanların asla fırsat vermeyecekleri yer ve zamanda yaşanmasının da her türlü izahtan vareste olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Hadisenin mahiyetine gelince; cemaatimize yakınlıkları ve manevi bağlılıklarıyla bilinen Kıyam-Der mensuplarına karşı, Masum Bayraktar taraftarlarının kışkırtması, tacizi ve taarruzlarıyla yaşanan arbedenin, camiamız ve cemaatimizle hiçbir münasebeti olmadığı gibi camiamızın itibarına ve hükmi şahsiyetine zarar verici olduğu ve duyarlı insanlarımızda endişeye yol açtığı açıktır.

Kıyafetleri ve ifade tarzları ile zihinlerde İsmailağa Cemaati'ni temsil ve ilzam edici oldukları düşüncesi ve hissiyatını uyandırmaya çalışanların sebep oldukları fitne ve fesadın en tehlikelisi şüphesiz ki; bugünlerde cemaat muhalifliğini bu yanlış örnekler üzerinden bütün cemaatlere teşmil etmek isteyen kötü niyetli istismarcılara aradıkları fırsatları cömertçe sunmuş olmalarıdır. Bu ancak taammüden yapılacak kadar vebali ödenemeyecek vahim bir hatadır. Cenab-ı Mevla'dan bütün müminlere feraset ve basiret niyaz ediyor ve bu açıklamayı zaruri gördüğümüzü ifade etmek istiyoruz."