İsmailağa'dan Diyanet Akademisi'nin başına atama

TBMM'de görüşülürken hiç ret oyu olmadan kabul edilmesinin ardından kurulan Diyanet Akademisi'nin başına İsmailağa Cemaati'nden bir isim atandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hiç ret oyu olmadan kabul edilen Diyanet Akademisi’ne atama yapıldı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre; Diyanet Akademisi’nin başkanlığına da Enver Osman Kaan atandı. Kaan’ın, “hafızlık icazetini” İsmailağa cemaatiyle bağlantılı olduğu bilinen Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı tarafından yönetilen Bayrampaşa Yeşil Cami Kuran Kursu’nda alması ise dikkat çekti.

Söz konusu vakıf, mayıs ayında düzenlenen icazet töreni öncesi yüzlerce “cüppeli-sarıklı” kişinin cami etrafında tekbirli yürüyüş yapması ile gündeme gelmişti. Kaan, aynı zamanda Başkan Ali Erbaş gibi İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi mezunu.

Diyanet yönetiminde bulunan Haseki mezunu yönetici sayısı, Erbaş’ın dışında yediye yükseldi.

Bu isimler şöyle:

Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan.

DİB Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü.

DİB Strateji Geliştirme Başkanı Bünyamin Kahraman.

DİB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz.

DİB Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan.

DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt.

DİB Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Bilgin.

Cumhuriyet