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  2. Güncel
  3. 06 Ocak 2018 16:28

İsmi var kendisi yok ! Kapatıldı...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde yeteri kadar kar yağmadığı için pistler kapatıldı.

İsmi var kendisi yok ! Kapatıldı...
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde pistler yeterli oranda kar olmadığı için kapatıldı.

İstanbul'a en yakın kayak merkezlerinin başında yer alan Kartepe Kayak Merkezi, hafta sonu havanın da güzel olması nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Geçen yıl Ocak ayında pistlerde kar kalınlığı yaklaşık 2,5 metreye ulaşırken, bu kış yeterli kar yağışı olmaması, mevcut olan karın da erimesi nedeniyle pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreye düştü. Kartepe kayak merkezinde bulunan 14 pist yeterli oranda kar olmaması ve bazı pistlerde hiç kar olmaması nedeniyle kapatıldı. Kayak yapmak için Kartepe'ye gelen tatilciler, pistlerin kapatılması nedeniyle üzüldü. Hafta sonu tatili için Almanya'dan geldiklerini söyleyen Tuba Nalbant, şöyle dedi:

"Ailece Kartepe'ye geldik ama umduğumuzu maalesef bulamadık. Her yıl tatil yapmak için buraya geliyoruz. Geçen sene kar kalınlığı 2 metreyi geçiyordu. Fakat bu sene çok az yerde kar var. Hatta birçok yerde kar bile yok. Umarım ilerleyen süreçte kar yağar."

Kartepe'ye gelen Coşkun Keser, "Çocuklarım kayak yapacaktı, fakat kar az olduğu için ya kızak yapacaklar ya da kar topu oynayıp dönmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

Gezmeye gelen bir grup lise öğrencisi ise Kartepe'de çok az karla karşılaştıklarını ifade ederek, "Eğlenmek için geldik, ancak kar çok az. Kayak pistinin bir çoğunda kar bile yok. Kalan karlarla kar topu oynayıp eğleneceğiz" dedi.

DHA

kartepe , kocaeli , pist
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