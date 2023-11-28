İsrail ile Hamas arasında sağlanan esir takasına yönelik mutabakatın beşinci gününde Hamas, İsrailli rehineleri, Kızılhaç'a teslim etti. Daha sonra ise İsrail, 30 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bıraktı.

İsrail ile Hamas arasında sağlanan esir takasına yönelik mutabakatın beşinci gününde Hamas, İsrailli rehineleri, Kızılhaç'a teslim etti. Reuters'ta yer alan habere göre, Hamas, İsrailli rehineleri Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Bunun üzerine İsrail, hapishanelerinde bulunan 30 Filistinli kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı. Hamas ile İsrail arasında sağlanan esir takasına yönelik mutabakat 5'inci gününde de devam ediyor. Bir kez daha esir takası için bölgede hareketlilik başladı. Hamas, rehineleri teslim ederken, İsrail hapishanelerinde bulunan 30 Filistinli kadın ve çocuğu serbest bıraktı.