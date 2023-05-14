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İstanbul Barosu'ndan ''saat 17:00'' uyarısı

İstanbul Barosu'ndan ''saat 17:00'' uyarısı
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İstanbul Barosu, oy kullanma işlemlerinin saat 17:00'da bitmesi ve oluşan sıralar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Sandık Kurulu Başkanı saat 17. 00 itibarı ile oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır” denildi.

Türkiye’nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Oy kullanma işlemleri saat 17:00’da biterken, yoğun katılım ve sıraların uzaması üzerine İstanbul Barosu’ndan açıklama yapıldı. Baronun açıklamasında, “Sandık Kurulu Başkanı saat 17. 00 itibarı ile oy kullanmak için kuyrukta bekleyen seçmenlerin kimliklerini toplar ve bu seçmenlere oylarını kullandırır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Sandık Kurulu Başkanı tarafından saat 17.00 itibarı ile kimliklerin toplanmasından sonra gelen seçmen oyunu kullanamaz” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler İstanbul Barosu baro istanbul oy kullanma süresi
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