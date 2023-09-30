İstanbul çekici ve oto çekici ihtiyacınız için İstanbul'un 1 numaralı çekici firması

İstanbul çekici ihtiyaçlarınız için artık İstanbul 'un tümsemtlerinde oto çekici hizmeti veren bir çekici ağı Çekici.net artık hizmetinizde.

İstanbul ili sınırları içerisinde en ücra noktadaki köylerde dahil İstanbul'un bir çok semtinde oto çekici

hizmeti ile yardımınıza hazırız. İster kart yada İstersenizde mail order ile çekici ücretini ödeyebileceğiniz kolaylıkları müşterilerimize sunmaktayız.

İstanbul çekici hizmeti sunan birçok firmadan farklı olara İstanbul içerisinde çekici hizmetini kendi yeni model ve üst donanıma sahip araçlarımızla kendimiz yapmaktayız. İstanbul çekici için arama ağında karşınıza çıkan bütün firmalardan farkımız kendi araçlarımız ile dakikalar içerisinde yardımınıza gelebilmektir. İstanbul sınırları içerisinde diğer iş ortaklarımız olan İstanbul oto çekici araçlarında size yardıma gelen arkadaşlar işlerini iyi bilen, uzun yıllardır bu işlerle uğraşmış işinin ehli olan oto çekici arkadaşlardır.

BİZDEN İSTANBUL İÇİN ÇEKİCİ FİYATI ALIN.

İstanbul il sınırları içerisinde yaygın çekici ağımızda oto çekici hizmeti veren arkadaşlarımızın yol güzargahlarına göre gidiş ve dönüş olarak çekici fiyatı vermekteyiz. bu nedenle birçok çekici sitesindeki fiyatdan daha uygun, hızlı ve güvenilir İstanbul çekici fiyatı alabilirsiniz. Yanlızca İstanbul için çekici fiyatı değil İstanbul'dan diğer illere yada diğer illerden İstanbul iline gelecek araç içinde uygun fiyatlı İstanbul çekici fiyatı alabilirsiniz. Sitemiz sayfalarında olan şehirler arası çekici sayfamız ile sadece İstanbul değil diğer iller içinde çekici fiyatı almanız mümkündür.

İSTANBUL OTO ÇEKİCİ HİZMETİ ÇEKİCİ.NET

İstanbul çekici hizmetinde gece ve gündüz olmak üzere iki farklı fiyat tarifesi uygulanır. Gece yolda kalan birisi gündüz fiyatına göre daha fazla para öder. Taksimetre sistemi mantığı ile çalışan İstanbul çekici km başına fiyat hesaplaması işletme masrafları ve kendi karını koyarak size İstanbul için çekici fiyatı verir.

İstanbul için bir oto çekici ortalama olarak 500 TL ile 3000 TL arasında gideceği mesafe ve araç büyüklüğüne göre oto çekici fiyatı vermektedir.

Daha sonra oto çekici ile çekilen araç götürülmek istenen yerin km’sine oto çekici fiyatı verilir.

İSTANBUL İÇİN GÜVENİLİR ÇEKİCİ İHTİYAÇLARINIZDA ÇEKİCİ.NET HİZMETİNİZDE

İstanbul çekici ağımızdan siz değerli müşterilerimize yönlendireceğimiz oto çekici aracımız aracınıza yardım edebilecek teknik donanıma sahip ve motor kuvveti sizi bir yerden diğer bir yere düzgünce ulaştırabilecek araçlardır. Yalnızca resmi kaydı bulunan çekicilerin yer alabildiği Cekici.net sitesinden size güvenli bir şekilde bir yerden başka bir yere götürebilecek İstanbul çekicileri mevcuttur. İstanbul çekici araçlarımızda gerekli olan vinç ve kayarkasa tertibatı, tepe lambaları ile araçların kaymasını engelleyen takozlar vardır. Bu sayede güvenli çekici hizmeti İstanbul için alabilirsiniz.