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İstanbul Havalimanı 24 saat ücretsiz hizmet verecek

İstanbul Havalimanı 24 saat ücretsiz hizmet verecek
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Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattının 24 saat ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.

TCDD, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattının 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.

TCDD'den yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattımızda 24 saat aralıksız olarak yaptığımız tren seferlerimiz ücretsiz olarak devam etmektedir” denildi.

Etiketler kağıthane istanbul havalimanı metrosu tcdd
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