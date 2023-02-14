İstanbul Havalimanı 24 saat ücretsiz hizmet verecek
Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattının 24 saat ücretsiz olarak hizmet vereceği açıklandı.
TCDD, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattının 24 saat aralıksız ücretsiz olarak devam ettiğini duyurdu.
TCDD'den yapılan paylaşımda, “Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattımızda 24 saat aralıksız olarak yaptığımız tren seferlerimiz ücretsiz olarak devam etmektedir” denildi.
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