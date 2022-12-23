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İstanbul Valiliği uyardı: Dolandırıcıların yeni yöntemi...

İstanbul Valiliği uyardı: Dolandırıcıların yeni yöntemi...
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İstanbul Valiliği vatandaşlar, Valilik ve diğer kurumların ismini kullanarak yardım talebinde bulunan kişilere karşı uyardı.

İstanbul Valiliği, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde kendisini Valilik çalışanı, kaymakam ve benzeri unvanlar kullanarak tanıtan kişi veya kişilerce vatandaşlardan çeşitli yardım taleplerinde bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimizin hiçbir mensubu, herhangi bir sebeple vatandaşlarımızdan maddi yardım talebinde bulunamaz. Vatandaşlarımızın güven ve iyi niyetlerini suistimal ederek menfaat temini amacını taşıyan bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili olarak vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeye davet ediyoruz” denildi.

Etiketler valilik dolandırıcı uyarı
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