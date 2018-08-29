İstanbul ve Antalya'da taksici terörü !

İstanbul Fatih’ten Taksim’e İranlı bir aileyi getiren taksi şoförünün turistlerin parasını gasp ederek kaçtığı iddia edildi. Antalya'da da Cezayir uyruklu turist çift, 20 lira karşılığında kendilerini otogar yerine yarı yolda bırakan ticari taksi şoförü tarafından darp edildi



İlk olay, İstanbul Taksim Mete Caddesi’nde 13.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, 34 TEH 13 plakalı taksinin şoförü, Fatih’ten aldığı İranlı turistler Morteza Zare ve eşi Azabe Zare’yi Taksim’e getirdi. Burada turist aile taksiden inmek üzereyken taksiciyle tartışmaya başladı. Taksişoförünün, Morteza Zare’nin elinden bir anda 600 lira, 200 dolar ve cep telefonunu aldığı ve arabasına binerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İranlı aile hemen polise haber verdi. Taksim’de bulunan güven timleri de hemen olay yerine geldi. Aile taksiciden şikayetçi olurken, güven timleri aileyi ifadelerini almak için Taksim Polis Merkezine götürdü. Ekipler taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

ANTALYA'DA DARP İDDİASI

Antalya’da Cezayir uyruklu turist çift, 20 lira karşılığında kendilerini otogar yerine yarı yolda bırakan ticari taksi şoförü tarafından darp edildi. Cezayirli çift taksiciden şikayetçi oldu. Edinilen bilgiye göre olay saat 12.00 sırasında Muratpaşa Kaleiçi’nde meydana geldi. Antalya’ya tatile gelen Cezayir uyruklu Iyes Abdallah Khodja (59) ve eşi Zahıa Boumalı (58) bir süre Kaleiçi'nde gezdikten sonra Kaş ilçesine gitmeye karar verdi. Cezayirli çift, bölgede hizmet veren bir ticari taksiyle otogara 20 lira karşılığında gitmek için anlaştı. İddiaya göre ücretini peşin alan taksici, Boumalı ve Khodja’yı yaklaşık 500 metre gittikten sonra ismet Paşa Caddesi üzerinde indirmek istedi. Otogara gelmedikleri anlayan Cezayirli çift, taksiciden kendilerini otogara bırakmasını istedi. Israrlarına devam etmesi üzerine taksi şoförü Cezayirli çifti araçtan indirip, Khodja’nın yüzüne yumruklar attı. Dudağı patlayan ve kanlar içinde kalan Cezayirli çifti gören çevredeki esnaf durumu polise bildirdi. Polis ifadesine başvurduğu Khodja ve Boumalı’yı sağlık kontrolüne götürdü. Polis Cezayirli turistlerin şikayetçi olduğu ticari taksi şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anını anlatan Iyes Abdallah Khodja, Antalya'ya birkaç gün önce tatile geldiklerini belirterek, "Bugün gezmek içimle Kaleiçi'ne indik. Ardından arkadaşlarımızın tavsiyesiyle Kaş ilçesine gitmeye karar verdik. otogara gidebilmek içinde bir taksiciyle 20 lira karşılığında anlaştık. Fakat taksici parayı alıp bizi yarı yolda indirdi. Otogara gelmediğimizi söyleyince de bizi araçtan indirip, karımın gözü önünde bana yumrukla saldırdı" dedi.