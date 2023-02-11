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İstanbul'da bir müteahhit daha gözaltına alındı

İstanbul'da bir müteahhit daha gözaltına alındı
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Gaziantep'te çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca  depremde çöken Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhiti ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay'ın yakalanması için soruşturma başlatıldı. Akay, İstanbul Ataşehir'de gözaltına alındı. Mehmet Ertan Akay'ın Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Etiketler İstanbul deprem müteahhit
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