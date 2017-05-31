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  3. 31 Mayıs 2017 11:48

İstanbul'da domuz sürüsü şehre indi

Geçtiğimiz günlerde yol kenarında atların otladığı Sarıyer'de bu kez de domuz sürüsü görüntülendi.

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Sarıyer’de ormanlık alanda yiyecek bulmayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi. Çevredeki vatandaşlar acıkan domuz sürüsüne yiyecekler atarak besledi.

Sarıyer Bahçeköy’de ormanlık alanda yiyecek bulmayan domuz sürüsü şehre indi. Bahçeköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi yanına kadar inen domuz sürüsü vatandaşlarda şaşkınlığa yol açtı. Aç oldukları düşünülen domuz sürüsü ve yavrularına vatandaşlar yiyecekler attı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Domuz sürüsü ve yavruları vatandaşların attıkları yiyecekleri yerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde domuz sürüsünün yol kenarına indiği görülüyor. Şaşkınlık yaşayan çevredeki vatandaşların domuz sürüsüne ekmekler ve yiyecekler attıkları görülüyor. Acıkan domuz sürüsünün atılan yiyecekleri hızla yedikleri görüntülere yansıyor.

İHA

sarıyer , domuz sürüsü