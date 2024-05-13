Bir ilimizi sel vurdu; okullar tatil edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde yoğun yağışla yollar göle döndü, bazı konteynerleri su bastı. Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Antakya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı konteyner kentleri su basarken, bölge halkı suları kova ve fırçalarla tahliye etti.

Yağışın göle çevirdiği yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Trafik polislerinin müdahalesiyle açılan yolda araçlar kısmen suya gömüldü.

Bazı dereler de yoğun yağış nedeniyle taştı. Yağışın etkisini yitirdiği kentte belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "13 Mayıs'ta Antakya ve Defne ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu açıkladı. Masatlı, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Masatlı, kentte son 24 saatte yapılan 167 ihbardan 157'sinin su baskını olduğunu kaydetti. Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının sahada görevleri başında olduğunu dile getiren Masatlı, şöyle konuştu: "Kuvvetli yağışla birlikte yer yer dereler, yer yer de suların geçişken olduğu vatandaşlarımızın mahsur kaldığına dair ihbarlar geldi. Şu ana kadar bunların hepsine müdahale ettik ve kurtardık. Evlerini su basan vatandaşlarımızı da alarak güvenli yerlerde konaklamalarını sağlıyoruz. Şehrimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir."

ANTAKYA'DA BAZI OKULLAR BİR GÜN TATİL

Masatlı, kentteki yağış skalasının kuvvetli yağış miktarına ulaştığını aktardı. İlgili kurumlarla okullar konusunda gerekli toplantıların yapıldığını söyleyen Masatlı, "Sadece Antakya'da belirli bölgelerde, okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın okullara ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir, sadece kısmi olarak başta Antakya'nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz" şeklinde konuştu.

"ALT YAPIDA EKSİKLERİ BİLİYORUZ "

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Kentin altyapısının depremlerde hasar aldığını kaydeden Öntürk, "Ortaya çıkan alt yapı eksikliğinin farkındayız. Hemşerilerimizden bu konuda biraz sabır rica ediyoruz. Önceliğimiz şehrimizin alt yapısını güçlendirmek. İlk iş olarak da bunları hızlı bir şekilde başlatacağız ve alt yapıyı çok iyi bir profile getirmenin gayretinde olacağız" diye konuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "13 Mayıs'ta Antakya ve Defne ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

AA , DHA, İHA