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  3. 25 Ocak 2019 14:41

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 7 ilde, FETÖ'nün haberleşme uygulaması Bylock kullandıkları tespit edilen 27 kişi için gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock programı kullandıkları tespit edilen 27 şüpheli için gözaltı kararı verdi.

Haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı olduklarına dair ifade bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda zanlıların evlerinde de aramalar yapıldığı belirtildi.

İHA

bylock , istanbul , fetö
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