İstanbul'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock programı kullandıkları tespit edilen 27 şüpheli için gözaltı kararı verdi.



Haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibatlı olduklarına dair ifade bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 27 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda zanlıların evlerinde de aramalar yapıldığı belirtildi.