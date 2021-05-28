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İstanbul'da gergin anlar... Belediye başkanı devreye girdi

Küçükçekmece'de yıkım kararına rağmen evlerinden çıkmayan vatandaşlar zorluk çıkarınca gergin anlar yaşandı. Gerginliğin üzerine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de sokağa geldi.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartman için yıkım kararı alındı. Karar kiracılara bildirildi. Kararı duyan apartman sakinleri, evlerinden çıkmayacağını söyledi. Bunun üzerine arsa sahibinin avukatı olay yerine polis çağırdı. Karşısında polisleri gören bina sakinleri evlerinden çıkmayacaklarını söyleyip, tepki göstermeye başladı. Polislerin uyarılarına rağmen apartman sakinleri, zorluk çıkarmaya başladı. Polis, sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir apartman sakini kadın ise 2'nci kattaki evinin penceresine çıkarak kendini aşağı atacağını söyledi. Bir kadın ise komşuları ile polisler arasında yaşananları gözyaşları içinde izledi.

Yaşanan gerginlik üzerine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de sokağa geldi. Çebi, her iki tarafı dinledikten sonra arsa sahibinin avukatı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çebi, telefon konuşmasında avukatı ikna ederek 15 gün süre istedi. Boşaltılması gereken apartmandakiler, 15 gün sonra belediyeye ait sosyal konutlara yerleştirileceği öğrenildi.

DHA

Etiketler küçükçekmece yıkım gerginliği polis belediye başkanı
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