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  3. 03 Nisan 2020 21:54

İstanbul'da kapalı şube önünde yardım kuyruğu !

Yardıma muhtaç ailelere 1000'er liralık yardım parasının evlere getireleceği açıklanmasına rağmen Esenyurt'taki PTT önlerinde kuyruk oluştu.

İstanbul'da kapalı şube önünde yardım kuyruğu !
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Yardıma muhtaç ailelere 1000'er liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen Esenyurt'ta insanlar PTT önlerinde kuyruk oluşturmaya devam etti. Polis, sosyal mesafeyi hiçe sayarak bekleyenleri dağıtmak için sık sık anonslarla uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi İstikrar Kalkanı Paketiyle ihtiyaç sahibi ailelere 1000'er lira yardım dağıtılmasıyla PTT önlerinde uzun kuyruklar oluşmuştu.

Bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar polis tarafından da defalarca uyarılırken dün akşam İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ihtiyaç sahibi vatandaşların alacağı sosyal yardım parasının evlere getirileceğini duyurdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

PTT'ye gitmeye gerek olmamasına rağmen vatandaşlar Esenyurt'ta PTT önünde sosyal mesafeyi ve koronavirüsü hiçe sayarak uzun kuyruklar oluşturdu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri vatandaşları hem anons yaparak hem de birebir uyararak paralarının evlere dağıtılacağını söyledi. Vatandaşların bazıları uyarıları dikkate alarak evlerine giderken bazıları ise beklemeye devam etti.

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