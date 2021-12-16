İstanbul'da kar yağışı sonrası Çatalca beyaza büründü!

İstanbul için kar yağışı uyarılarının ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Silivri gibi Çatalca'da da kışın yüzünü göstermesiyle vatandaşlar özlenen görüntüye kavuştu.

İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimlerde kendini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Çatalca, beyaza büründü. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul Silivri'de de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde kendini göstermiş, sabah saatlerinde ise yağmurla karışık yağmaya devam ederek etkisini yitirmişti.

Megakentin batı sınırında yer alan Çatalca'da ise dün akşam etkili olmaya başlayan kar yağışı sonrası yüksek kesimler ve ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Güne karla başlayan İstanbullular'ın zorluk yaşamaması için ekipler kar küreme araçlarıyla yolların açık kalması için aralıksız çalışma sürdürdü.

İSTANBUL'UN KOMŞU İLLERİNDE DE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Kar yağışı İstanbul'un çevre illerinde de kendini gösterdi. Bursa Uludağ'da kuvvetli şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Dağı'nın D-100 yolu geçişinde ise etkili olan kar ve sis nedeniyle ulaşım yavaşladı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak ana yolları açık tutmak için uğraştı. Yeşil alanlarda ise kar kalınlığı 15 santime kadar ulaştı. Bölgede yalnızca kar yağışı etkili olmadı. Yaşanan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadığı Bolu Dağı'nda trafiğin yavaş ilerlediği görüldü.

İstanbul'un komşu illerinin bulunduğu Trakya'da da kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza büründü. Kırklareli'nin Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı bölgesinde ise kar kalınlığı, 5 santimetreye ulaştı.