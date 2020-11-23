  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 23 Kasım 2020 16:01

İstanbul'da korkulan oldu! Koronavirüs haritasında yeşil alan kalmadı

Koronavirüs salgınında Türkiye'nin en kritik kenti durumundaki İstanbul'da, 'Hayat Eve Sığar' uygulamasına bütün bölgeler kırmızıya boyandı.

A+ A-

İstanbul'daki koronavirüs haritasında her yer kırmızıya boyandı. CNN TÜRK'ten Mustafa Şen ve Veysel Salman'ın haberine göre, artık İstanbul'da koronavirüs salgınına göre hiç güvenli yer kalmadı.

Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy... Koronavirüs salgınında İstanbul için artık ilçe fark etmiyor. İstanbul'un koronavirüs haritası kırmızı alarm veriyor.

SADECE DENİZ KENARI VE ORMANLIK ALANLAR YEŞİL
Bakırköy, Beşiktaş, Taksim ve Kadıköy gibi ilçelerde yaygın bulaşma noktaları meydanlar olurken, İstanbul'da risksiz görülen alanlar ise sadece yerleşimin olmadığı deniz kenarı ve ormanlık alanlar.

istanbul , korona , korona haritası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM