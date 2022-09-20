İstanbul'da metrobüs alev alev yandı
İstanbul Kadıköy’de Acıbadem durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
İstanbul’da bugün metrobüsün arızalanmasının ardından yangın çıktığı öğrenildi. Yangın, saat 17.15 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracının motor kısmında çıktı.
Metrobüsün içi bir anda dumanla dolarken, yolcular kısa sürede dışarıya çıktı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.
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