  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. İstanbul'da metrobüs alev alev yandı

İstanbul'da metrobüs alev alev yandı

İstanbul'da metrobüs alev alev yandı

İstanbul Kadıköy’de Acıbadem durağı yakınlarında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

İstanbul’da bugün metrobüsün arızalanmasının ardından yangın çıktığı öğrenildi. Yangın, saat 17.15 sıralarında Acıbadem Metrobüs Durağı yakınlarında bir metrobüs aracının motor kısmında çıktı.

Metrobüsün içi bir anda dumanla dolarken, yolcular kısa sürede dışarıya çıktı. Yangın söndürme tüpleriyle müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Etiketler istanbul metrobüs yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi
İstanbul'da cami hoparlöründen Isabelle şarkısını çaldılar
Yılan hikayesine dönen EYT yasasında formül bulundu
Türkiye ''Dur ben geçeyim de, çirkinim ben'' diyen belediye işçisini konuşuyor
Dolardan bir rekor daha: 18,32!
Saldırı hazırlığındaki PKK'lı hainlere operasyon anı kamerada
Parmak izlerinin sırrını bir Türk çözdü! Kriminal tarihine geçen buluş
''Yolsuzluk dosyalarını Erdoğan'a götürdüm. Başıma gelmeyen kalmadı''
4 ilde terör operasyonu: DEAŞ'lı 10 terörist yakalandı
76'lık süperstar Ajda Pekkan'ın filtresiz hali ortaya çıktı