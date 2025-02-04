İstanbul’da ''simide gayrıresmi zam'' incelemesi

İstanbul'da simit fiyatlarına gayrıresmi olarak 5 TL zam yapıldığının ortaya çıkmasının ardından Ticaret Bakanlığı il genelinde işlem başlattı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul’daki ‘gayrıresmi’ simit zammına işlem başlatıldığını duyurdu.

Şikayetler üzerine kapsamlı denetim başlatıldığını duyuran Gürcan’ın X’teki açıklaması şöyle:

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 3 Şubat 2025’te 18 ayrı ilçede eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde simit satış fiyatlarına yönelik incelemeler titizlikle yürütülmüştür. Yapılan kontroller neticesinde resmi fiyat tarifesi olan ‘100 gr simit 10 lira’ tarifesine aykırı olarak 35 işletmenin simit cinsi unlu mamulü 20 TL’den sattığı tespit edilmiştir.

Bu işletmeler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tutanak düzenlenmiş olup, gerekli incelemelerin yapılması ve ilgili işletmelere yönelik yasal işlemlerin başlatılması amacıyla tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizi korumak, piyasalarda fiyat istikrarını sağlamak ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu çerçevede özellikle temel gıda maddeleri ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor, spekülatif fiyat artışlarına karşı gerekli tüm idari yaptırımları kararlılıkla uyguluyoruz.

Vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasa dengesini sağlamak amacıyla denetimlerimizi yaygınlaştırarak sürdürecek; fahiş fiyat artışlarına hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz.