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  3. 14 Aralık 2020 19:17

İstanbul'da suya yapılacak zam oranı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde suya, enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul'da suya yapılacak zam oranı belli oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.

Olağan üstü toplanan İSKİ Genel Kurul toplantısında İSKİ'nin farklı kademelerde yüzde 40 oranında zam öngören teklifi tekrar görüşülerek reddedildi. AK Parti Grubunun yüzde 6.84'lük teklifi kabul edildi.

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