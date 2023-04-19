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İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama

İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama
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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında rayda oluşan hasar nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde Yusufpaşa Tramvay İstasyonu'nun Bağcılar yönünde rayda oluşan arıza nedeniyle Yusufpaşa İstasyonu tek yönü yolcu tramvay trafiğine kapatıldı. Tramvay istasyonunun tek yönlü kapatılması nedeniyle diğer duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı. Yusufpaşa tramvay istasyonunda Metro İstanbul’a bağlı çalışma ekipleri, rayda oluşan hasarı gidermek için çalışma gerçekleştirmeye başladı. Metro İstanbul’dan aksamalar ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken tramvay duraklarında; “Raylarda oluşan teknik bir arıza nedeniyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır” şeklinde anonslar yapıldı.

İHA

Etiketler kabataş bağcılar tramvay arıza
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