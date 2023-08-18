İstanbul'da ünlü rapçilere gözaltı

İstanbul'da Heijan, BIG ve CAC lakaplı rapçiler gözaltına alındı. Muti olarak tanınan M.D. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, rap müzik yapan Heijan lakaplı D.T., BIG olarak bilinen S.I. ile CAC lakaplı Ş.T. sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şüphelilerin yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirledi. Ekipler rapçilerin kliplerinde de uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirleyince 3 şarkıcıya ‘suç ve suçluyu övme’ gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonda Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. 3 şüphelinin emniyettek işlemleri devam ederken, Muti olarak tanınan M.D. hakkında ise yakalama kararı olduğu öğrenildi.

DHA