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İstanbul’da yağışın ardından zincirleme kaza

İstanbul’da yağışın ardından zincirleme kaza

İstanbul Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Bir yolcu otobüsünün de karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Eyüpsultan’da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın yaşandığı noktada trafik tek şeritten sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. 

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