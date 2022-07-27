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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimleri

İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur" denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde şüpheli görülenler kimlik sorgulamasından geçirilirken, araçlar ise tek tek arandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.00 sıralarında il genelinde 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. İlçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler katıldı. Maltepe'deki denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Şüpheli görülen kişiler kimlik sorgulamasından geçirildi

Etiketler YEDİTEPE huzur
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