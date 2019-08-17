İstanbul'da yollar göle döndü ! Tramvay ve vapur seferleri durdu

İstanbul'da başlayan sağanak yağmur nedeniyle yollar su altında kaldı. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi



İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli, yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış nedeniyle yollar su altında kaldı. Ataköy'de alt geçit su altında kaldı, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi.