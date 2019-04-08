İstanbul'da zam iddiası ! Avrasya Tüneli'ne dolar zammı mı geliyor ?

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır‘ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İyi Parti Milletvekili İsmail Koncuk’un Avrasya Tüneli geçiş ücretleriyle ilgili soru önergesini yanıtladı.

Soru önergesinde, 1 Şubat’tan itibaren Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 32.10 lira, minibüsler için ise 48.10 lira olarak uygulanacağının duyurulduğuna, ancak daha sonra gelen tepkiler üzerine yeni ücret tablosunun “sehven” denilerek kaldırıldığına dikkat çeken Koncuk, bu ücretlerde yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sordu. Artış açıklamasının, işletmeci şirket tarafından sehven ve kısa süreli yapıldığını hatırlatan Bakan Turhan, bu duyuruya istinaden herhangi bir zam yapılmadığını da vurguladı.

Turhan şöyle devam etti:

“Ancak, mevcut sözleşme hükümlerine göre, işletme yılı içerisinde dolar alış kurunda yüzde 5 oranında artışın söz konusu olması halinde yıl içerisinde geçiş ücretleri tekrar belirlenebilecektir.”

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