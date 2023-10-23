İstanbul'dan büyük kaçış! Şehri terk edenlerin sayısı açıklandı

Her geçen gün geçim sıkıntısının arttığı İstanbul'dan kaçış büyüyor. Megakenti terk edenlerin sayısı 2 milyonu aştı.

Türkler mega kenti terk edip memleketine dönerken, yabancı uyrukluların İstanbul'a göçü ise hız kesmiyor. Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 7-8 yıldır İstanbul'daki bu göç sorununa dikkat çektiğini belirterek “İstanbul yabancıların memleketi olmuş” dedi. Tekin, şehri terk eden Türklerin ise genellikle memleketine döndüğünü ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre son 5 yılda 2.2 milyon kişi İstanbul'dan diğer şehirlere göç etti. En büyük göç sebeplerinden birisi “daha iyi konut ve yaşam koşulları” oldu. İstanbul'daki Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu sayısı ise arttı. Gürsel Tekin, “Bu göç hareketleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısında ciddi oranda artış yaşanıyor. İstanbul yabancıların memleketi olmuş” diye konuştu.

Örneğin Kadıköy Moda'da 200-300 yıldır oralı olanların krize dayanamayıp evini kiraya vererek İstanbul'dan gittiğini ifade eden Tekin, orta sınıfın Çanakkale, Balıkesir gibi kentlere yerleştiğini söyledi.

ZENGİN YABANCILAR

Tekin, derin yoksulluk yaşayan çoğunluğun ise Anadolu'daki köyüne, kasabasına gittiğini kaydetti. Tekin, “Onların yerine kimler geliyor? Kendi ülkelerinde zenginleşmiş, Mısır, Ukrayna, İran gibi ülkelerin vatandaşları, İstanbul'un merkezi yerlerinde mülk edindi, taşındı” dedi.

Türkler gidiyor yabancılar geliyor

TÜİK verilerine göre 2018-2022 yıllarını kapsayan son 5 yılda 2 milyon 182 bin kişi İstanbul'dan göç etti. 2018'de 596 bin olan bu sayı 2019'da 378 bine düşse de takip eden yıllarda tekrar kademeli artışa geçerek 2022'de 418 bini aştı. İnsanların İstanbul'dan ayrılma sebeplerinden en önemlisi ise yüzde 22.1 ile “daha iyi konut ve yaşam koşulları” oldu.

Aynı dönemde toplam 1 milyon 983 bin kişi ise İstanbul'a göç etti. İstanbul'un nüfusu Suriyelilerle birlikte 16 milyon 440 bin olurken hâlâ göç almaya devam eden mega kentten gidenlerin sayısı ise gelenlerden 199 bin fazla. Ekim başı itibarıyla ise 576 bin yabancı ikamet izni ile İstanbul'da yaşıyor.