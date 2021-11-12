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İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar bugün trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Türk Konseyi Sekretaryası merkez binası açılışı nedeniyle BUGÜN belirli saatlerde bazı sokakların trafiğe kapatılacağını ve Sirkeci-Çemberlitaş arasında tramvay seferlerinin yapılmayacağını duyurdu

İstanbul Valiliğinden Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahlarla ilgili açıklama yapıldı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.00-13.00 arasında bazı sokaklarından trafiğe kapatılacağı ve Sirkeci-Çemberlitaş arasındaki tramvay seferlerinin yapılamayacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle 12 Kasım 2021 Cuma günü 10.00-13.00 saatleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif ulaşım güzergahları aşağıya çıkarılmıştır.
Kapanacak Yollar: Dostluk Yurdu Sokak, Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak.

Etiketler traifk istanbul trafiğe kapatılacak yollar
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