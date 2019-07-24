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  3. 24 Temmuz 2019 12:28

İstanbullular dikkat ! Meteoroloji'den sel, fırtına ve yıldırım uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

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İstanul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada öğleden sonrası için kuvvetli yağış beklendiği vurgulanırken, vatandaşlar ani sel ve su baskınları için uyarıldı.

İstanbul'da sabah erken saatlerden bu yana aralıklarla devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura yakalananlar duraklara ve saçak altlarına sığındı. Taksim Meydanı'nda etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden öğleden sonrası için yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Bugün öğleden sonra özellikle kuzey ilçeleri başta olmak üzere İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini


 

DHA

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