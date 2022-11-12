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İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi
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İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi tarafından yapılan duyuruya göre 12 Kasım Cumartesi günü Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre,Beykoz, Fatih ve Şişli'nin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana gelen su kesintilerinin sona ereceği saat bilgisi İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

İski'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi

Etiketler İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi su kesintisi kesinti
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