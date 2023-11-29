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İstanbul'un barajlarında son durum

İstanbul'un barajlarında son durum
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İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı yüzde 25.63'e yükseldi.

İstanbul'da son 15 günde etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu.

İSKİ verilerine göre, yüzde 16'ya kadar gerileyen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 25.63 olarak ölçüldü. Ömerli ve Elmalı barajlarının doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaşırken, doluluk oranı en az olan baraj yüzde 7 ile Pabuçdere oldu. 

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları

Ömerli                                      % 47.62

Elmalı                                      % 46,98

Istrancalar                               % 31.71

Darlık                                       % 39.81

Alibey                                      % 30.18

Terkos                                      %14.08

Büyükçekmece                        % 9.31

Sazlıdere                                  % 9.6

Kazandere                                % 9.39

Papuçdere                               % 7.01

Haber3.com

Etiketler istanbul baraj doluluk oranı iski
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