İşte Kanal İstanbul anketinin sonuçları

CHP 26. Dönem eski Milletvekili Barış Yarkadaş CNN Türk’te Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu Gündem Özel Programı’nda Kanal İstanbul hakkında yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.
Artı 1 Araştırma’nın 26 – 27 Aralık 2019 tarihinde telefonla, 500 kişi yürüttüğü ankette katılımcılara “Sizce Kanal İstanbul projesi yapılmalı mıdır?” sorusu soruldu.
YÜZDE 74 ‘HAYIR’ DİYOR
Katılımcıların yüzde 72,4’ü hayır dedi. Tartışma yaratan projeyi destekleyenlerin oranı yüzde 21,2’de kaldı. Ankete katılanların yüzde 6,4’ü ‘fikrim yok’ cevabını verdi.
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