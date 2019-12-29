İşte Kanal İstanbul ve yerli otomobil anket sonuçları !

Artıbir Araştırma Şirketi, Kanal İstanbul Projesi ve yerli otomobile ilişkin yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı.

Artıbir Araştırma Şirketi, vatandaşların Kanal İstanbul Projesi ve yerli otomobille ilgili düşüncelerine ilişkin anket yaptı.

Kamuoyu ile paylaşılan anket sonuçlarında dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Açıklanan anket sonuçlarına göre; başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun ve muhalefet partilerinin büyük tepki gösterdiği Kanal İstanbul Projesi'ni istemiyor.

Şirketin genel müdürü Hüseyin Çalışkaner'in açıkladığı rakamlara göre katılımcıların yüzde 72.4'ü Kanal İstanbul Projesi'ne karşı.

Yüzde 21.2 evet yanıtını verirken, yüzde 6.4'ü ise ise 'fikrim yok' görüşünde.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Çalışkaner, "Kanal İstanbul konusunda AK Parti’nin halkı ikna etmesi çok zor görünüyor" dedi.

YERLİ OTOMOBİL DE SORULDU

Ankete katılanlara yerli otomobil de soruldu.

Katılımcıların yüzde 53.8'i, "Yerli otomobilin üretileceğine inanıyor musunuz?" şeklinde yöneltilen soruya 'evet' cevabını verdi.

Yüzde 40.8 'hayır' derken, yüzde 5.4 de'fikrim yok' beyanında bulundu.