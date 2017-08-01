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  3. 01 Ağustos 2017 15:12

İşte PKK'nın infaz görüntüleri

Hakkari Yüksekova'da kentsel dönüşüm üzerine çalışan müteahhit Nedim Ceylan'ın öldürülme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'ya suikast suikast hazırlığında olduğu tespit edilen bir kadın terörist yakalanıp tutuklanmıştı.

TERÖRİSTİN İTİRAFLARINDAN YOLA ÇIKILDI

O teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda soruşturma genişletildi yine bölücü terör örgütü PKK'nın bölgede kaymakam başta olmak üzere birçok önemli isme suikast planladığı ortaya çıktı.

TERÖRİST SADIK PALA YAKALANDI

Ayrıca terör örgütü PKK'nın kadın teröristten sonra bölgeye bombacısını gönderdiği belirlendi.

Ve o terörist Sadık Pala düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

MÜTEAHHİDİN ÖLDÜRÜLME GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan terörist Sadık Pala, geçtiğimiz mayıs ayında Yüksekova'da kentsel dönüşüm üzerine çalışan müteahhit Nedim Ceylan'ın, PKK'nın sözde bölge sorumlusu Welet kod adlı Eyüp Alper tarafından öldürüldüğü olayda da gözcülük yaptığı belirlendi.

Ceylan'ın katledildiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.
 

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