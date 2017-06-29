İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar !

Süper Loto çekiliş sonuçları kısa bir süre önce açıklandı. Her hafta perşembe günü çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye tam tamına 30.453.075.89 TL'ye yükseldi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 30 milyon 453 bin 75 lira 89 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 506'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 156 kişi 10 bin 744 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 547 kişi 189'ar lira, 3 bilen 194 bin 575 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 6 milyon 584 bin 58 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 754 bin 511 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 660 bin 227 lira 69 kuruş kamuya aktarılacak.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto kuponu, 6 kolondan oluşur. Kolonların her birinde 1’den 54’e kadar sayılar yer alır. Bir kolon içerisinden 6 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Kolonda sayılar işaretlenirken, dik olarak işaretlenmelidir. İşaretlemeler kırmızı kalem ile yapılmamalıdır. Süper Loto oyunu için doldurulan kuponlar ayrı ayrı ücretlendirilir. Oynanan kolonlar iptal edilmek istendiğinde iptal kutucuğunun işaretlenmesi gereklidir. İptal kutucuğu işaretlenmeyen kolon geçerli olarak sayılır.

Süper Loto kuponlarının arka yüzüne isim, soyisim yazılmalı ve imza atılmalıdır. Yapılacak bu işlem, ikramiye kazanılması durumunda kanıt olarak sunulabilir. Süper Loto kuponlarının Milli Piyango İdaresi tarafından ruhsat verilen yerlerden alınması gereklidir. Yetkisi olmayan yerlerden alınacak olan Süper Loto kuponları için ikramiye ödemesi gerçekleştirilmez.



SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

03 - 05 - 20 - 37 - 44 - 48

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 6 bilen olmayınca Süper Loto 25 milyon 66 bin 109 lira devretti. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 113 kişi 12 bin 3 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 529 kişi 193 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 167 bin 14 kişi de 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.