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İşte Türkiye'de iki doz aşı yaptıran kişi sayısı

İşte Türkiye'de iki doz aşı yaptıran kişi sayısı

Türkiye'de koronavirüse karşı iki doz aşısını yaptıran kişi sayısı 30 milyona ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, ''İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İki doz aşısını yaptıranların sayısı 30 milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü 62 milyon olarak, yarıya yakınımız, sağlığımızı koruyacak kararı çift doz aşıyla uygulamış durumdayız! İlk dozu olanlar ikinciyi ertelemesin. Hiç aşı olmayanlar harekete geçsin. Sağlık için birlik şart.

 

Etiketler sağlık bakanlığı fahrettin koca aşılama
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