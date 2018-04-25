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  3. 25 Nisan 2018 19:12

İsviçre Suriye'ye yasaklı kimyasal madde verdi !

İsviçre'de bir şirketin, Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihracat yaptığı ortaya çıktı.

İsviçre Suriye'ye yasaklı kimyasal madde verdi !
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İsviçre'de bir şirketin, Suriye'ye, sarin gazı yapımında  kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç ettiği bildirildi. İsviçre Devlet Ekonomi  Sekreterliği, yasaklı kimyasal madde ihracatını doğruladı.

İsviçre'de bir şirketin, Suriye'ye, resmi makamların  izniyle  sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç ettiği bildirildi.

İsviçre Devlet Televizyonu'nun (RTS) haberine göre, Mayıs 2014'te  Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) Suriye'nin 133 ton  izopropanolü imha ettiğini bildirmesinden 6 ay sonra, İsviçreli bir şirket bu  ülkeye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç  etti.

Haberde, sarin gazı yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol  ihracının hiçbir yasal engele takılmadan gerçekleştiği vurgulandı.

İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliğinden (SECO) RTS'ye yapılan  açıklamada, Suriye'ye yasaklı madde ihraç edildiği doğrulandı.

SECO açıklamasında, Suriyeli alıcının "özel bir ilaç firması" olduğu  ve firmanın "o zaman da şimdi de Suriye rejimiyle bir bağlantısı olduğuna dair  bir işaret görülmediği" belirtildi.

İsviçre'nin Avrupa ülkelerinin Suriye'ye karşı uyguladığı yaptırımlara  uyduğu belirtilen açıklamada, 2014'te izopropanol maddesinin ihracının önünde  yasal bir engel olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, aynı kimyasal maddenin bugün Suriye'ye ihraç edilmesinin  ise rejimin yaptığı kimyasal saldırılardan dolayı mümkün olamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, İsviçre Senatosu Güvenlik Politikası Komisyonu'nun da  yasaklı kimyasal madde ihracının tüm yönleriyle aydınlatılması için çağrıda  bulunduğu öğrenildi.

Belçika şirketlerine suç duyurusunda bulunulmuştu

Geçen hafta Belçika'da üç şirketin, gerekli izinleri almadan Suriye'ye  kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği öne  sürüldü.

Belçika'nın önde gelen Knack dergisinin haberine göre, Belçika gümrük  yetkilileri üç şirket hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Derginin haberinde, 2014-2016 yıllarında üç Flaman şirketin izin  almadan Suriye'ye 24 kez kimyasal madde sevkiyatı yaptığı ileri sürülmüştü.

Bu sevkiyatlarda sarin gazı yapımında kullanılabilen izopropanolun da  bulunduğu savunulan haberde, toplamda Belçika'dan Suriye'ye 168 ton izopropanol,  219 ton aseton, 77 ton metanol ve 21 ton diklorometan ihraç edildiği  kaydedilmişti.

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan'da  düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

AA

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