İYİ Partili isimden dikkat çeken AK Parti iddiası: ''Fena bir hazırlık var''

Yaklaşan 2023 yılı seçimleri öncesinde partiler seçim hazırlıkları için düğmeye basarken, İYİ Partili isim AK Parti ile ilgili "Fena bir hazırlık var" iddiasını ortaya attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık, AK Parti'nin İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde seçim büroları arayışına başladığını söyledi. Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fena bir hazırlık var twit alemi. Ak Parti Küçüķçekmece ilçe teşkilatı mahallelerde seçim büroları aramaya başladı" dedi.