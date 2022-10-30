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İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden 29 Ekim'de vals gösterisi

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İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sergilediği vals gösterisi ilgiyle izlendi.

İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sergilediği vals gösterisi ilgiyle izlendi. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. Kuruluş Yıldönümü Türkiye’nin çeşitli yerlerinde coşkuyla kutlanıyor. İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle bir vals gösterisi sergiledi. Öğrencilerin dansı ilgiyle izlendi.

Etiketler izmir 29 ekim cumhuriyet bayramı
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