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İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu: O binanın müteahhitine hapis cezası

İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu: O binanın müteahhitine hapis cezası

İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yağcıoğlu Apartmanı Davası’nda müteahhit Şerafettin Ağar 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'a ilişkin davada müteahhit ile fenni mesul, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Şerafettin Ağar, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Orhan Ayber de duruşmada yer almadı.

Sanık avukatları bilirkişi raporlarının çelişkiler barındırdığını ve raporu kabul etmediklerini belirterek, binanın dışarıdan müdahale sonucu yıkıldığını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Tutuklu sanık müteahhit Ağar, binaya haricen müdahale olduğunu, binanın yıkılmasında kusuru olmadığını savunarak, "Arsa sahibi E.Y. ve yönetici E.D. bodruma kapı açılıp binaya müdahale edildiğini bildiği halde ifade vermediler, hatta bu merdivenden kapıcının çocuğu düşüp yaralandı. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti sanıklar Şerafettin Ağar ve Orhan Ayber'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına, Şerafettin Ağar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAY

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, apartmanın müteahhidi Ş.A. ile binanın fenni mesulü O.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlamıştı.

Etiketler hapis ceza izmir deprem
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