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İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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AFAD, İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; İzmir'in Bayındır ilçesinde saat 15.55'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Paniğe neden olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. 

Deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

 

Etiketler afad deprem izmir bayındır son depremler
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