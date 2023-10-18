İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; İzmir'in Bayındır ilçesinde saat 15.55'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Paniğe neden olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinden de hissedildi.
İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 18, 2023
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Bayındır (İzmir)
Tarih:2023-10-18
Saat:15:55:25 TSİ
Enlem:38.191 N
Boylam:27.663 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WqKgjPnFCg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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