İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD, İzmir'in Bayındır ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; İzmir'in Bayındır ilçesinde saat 15.55'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Paniğe neden olan depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'nın bazı ilçelerinden de hissedildi.



İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.