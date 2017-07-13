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  3. 13 Temmuz 2017 15:02

İzmir'de grev nedeniyle hayat durdu !

İzmir'de grev nedeniyle deniz seferlerinin yapılmaması, trafiği olumsuz yönde etkiledi.

İzmir'de grev nedeniyle hayat durdu !
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Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması sonucu başlayan grev nedeniyle vapurların çalışmaması, kentteki trafik akışını olumsuz etkiledi.

Bazı vatandaşlar vapur seferlerinin iptalinden sonra alternatif olarak belediye otobüslerini tercih ederken, araçlarıyla seyahat edenler ise kentin iki yakasını bağlayan Altınyol'da trafik yoğunluğuna neden oldu. Her gün işe gitmek için vapuru tercih ettiğini söyleyen Esra Haykır, sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Ama onların da bir nebze olsa haklı olduklarını düşünüyorum. Özellikle gemide çalışan İZDENİZ personeliyle karada çalışan İZDENİZ personeli arasındaki haksızlıkların bir nebze olsa giderilmesini ve toplu taşımın rahata kavuşmasını istiyoruz." dedi.

Haykır, grev nedeniyle sabah iş için evden daha erken saatte çıktığını ifade ederek, dönüşte de eve geç gelmenin sıkıntı olduğunu ve sorunun bir an önce çözülmesini ümit ettiğini söyledi.

'EVİME 4 SAATTE GİTTİM'

Emlakçılık yapan Cebrail Çiçekli de grev kararının yanlış olduğunu düşündüğünü ifade ederek, kimsenin hayatı bu şekilde durdurmaya hakkı olmadığını söyledi
Çiçekli, "İzmir'de hayat durdu. Ben akşam Narlıdere'den evime 4 saatte gittim. Bu olmaz İzmir'e yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Otobüs ve İZBAN duraklarında yaşanan yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Ceren Avtürk ise işe gidiş geliş konusunda mağdur olduklarını, böyle devam edecekse büyük sıkıntı yaşayacaklarını dile getirdi.

'KARŞIYAKA - KONAK ARASI 2 SAAT'

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, İZDENİZ'de başlayan grevin kent içi trafiği olumsuz yönde çok fazla etkilediğini, vatandaşların Karşıyaka ile Konak arasındaki mesafeyi iki saat gibi uzun bir sürede kat ettiğini söyledi.

AA

grev , deniz ulaşımı , izmir