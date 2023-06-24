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İzmir'de orman yangını

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İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bergama'nın Yukarıkırıklar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalleli, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 2 uçak ile havadan 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi. 

KONTROL ALTINDA

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangından 1.5 hektar alanın etkilendiği belirtildi.

DHA

Etiketler izmir bergama orman yangını
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