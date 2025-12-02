  1. Anasayfa
İzmir'de şap alarmı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde 18 Kasım'da şap hastalığı tespit edilmesinin ardından Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu bölgesel karantina kararı aldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi Hıdırlık Mahallesi’ndeki hayvancılık işletmesinde tespit edilen şap hastalığı sonrası alınan kararla Urla’nın Bademler ve Kuşçular mahallelerinde hayvan hareketleri durdurularak, çift tırnaklı hayvanların alım-satımı ve işletmeler arası nakli yasaklandı.

Urla İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun kararı ile bölgedeki hayvanlarda şap aşılaması yapılacak, ortak mera kullanımı ise karantina kaldırılana kadar engellenecek. Acil kesimlik hayvanlar yalnızca veteriner hekim gözetiminde mezbahaya sevk edilebilecek. Ayrıca nakil araçlarının çıkışta yıkanarak dezenfekte edilmesi zorunlu olacak. Gözetim bölgesine çoban, celep ve kasap gibi hayvan ticaretiyle uğraşan kişilerin giriş-çıkışları sıkı kontrol altına alınacak, bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı kurulmasına izin verilmeyecek.
Hayvan sahiplerine temizlik, dezenfeksiyon ve biyogüvenlik tedbirleri hatırlatılırken, şap belirtisi görülen hayvanların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirilmesi istendi. Ölen hayvanların üzerine kireç dökülerek gömülmesi zorunlu kılındı. Gözetim bölgesinde çiğ olarak tüketime sunulması yasaklanan sütlerin ise, yalnızca UHT veya HTST işleminden sonra çıkışına izin verilecek. Kararlara aykırı davrananlara ilgili kanunlar çerçevesinde idari para cezaları uygulanacak.

Komisyon kararının uygulanması için belediye, jandarma, emniyet ve diğer kurumlara resmi bilgilendirme yapıldı.

