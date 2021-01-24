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  3. 24 Ocak 2021 13:51

Jandarma komutanından Ülkü Ocakları'na ziyaret

Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülkü Ocakları'nı ziyaret ederek ocak başkanına hediye verdi.

Jandarma komutanından Ülkü Ocakları'na ziyaret
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Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, geçtiğimiz hafta ildeki Ülkü Ocakları'na ziyarette bulundu.

Ocak Başkanı İsmail Akgül ve ocak yöneticileriyle biraraya gelen Ersever'in ziyaretinin daha önce kendisine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduğu öğrenilen Akgül'e karşılık 'iade-i ziyaret' amaçlı olduğu belirtildi.

Ziyarete ilişkin Bolu Ülkü Ocakları'nın internet sitesinde fotoğraflar yayınlanırken "Ocak Yöneticilerimizle hasbihal eden, Jandarma alay komutanımız, Ocak yöneticilerimize ve teşkilatlarımıza çalışmalarında başarılar diledi" denildi.

Ziyarete ilişkin fotoğraflarda, Alay Komutanı Ersever'in Bolu Ülkü Ocakları Başkanı'na üzerinde 'Bolu İl Jandarma Komutanlığı' yazılı bir torba içinde bir hediye de verdiği görülüyor.

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