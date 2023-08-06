Kabine toplanıyor: İşte masadaki konular...

Kabine pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir kez daha toplanıyor. İşte masadaki konular...

Deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri, orta vadeli plan hazırlıkları ve tahıl koridorunun yeniden canlandırılması... Kabine kritik iç ve dış başlıkları değerlendirmek üzere bir kez daha toplanıyor.

TAHIL KORİDORUNUN CANLANDIRILMASI GÜNDEMDE OLACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Gündemde Rusya'nın tek taraflı süre uzatımını durdurduğu tahıl koridoru olacak. Mekanizmanın tekrar işlemesi için Türkiye'nin atabileceği adımlar görüşülecek. Tahıl koridorunda Rusya'nın çekincesine sebep olan ödeme, gemi sigortası gibi alanlarda yapılabilecekler mercek altına alınacak. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin yansımaları ele alınacak. Ayrıca Putin'in Türkiye ziyaretinin ayrıntıları da masada olacak.

ŞİMŞEK YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞTÜ

Ekonominin 3 yıllık yol haritasını belirleyecek orta vadeli plan hazırlıkları da devam ediyor. O hazırlıklarda gelinen son durum kabinenin gündeminde olacak. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir Amerikan yatırım bankası organizasyonunda yatırımcılarla bir araya gelmişti. O toplantının çıktıları ile Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi için alınacak tedbirlerin de kabinede ele alınması bekleniyor.

MEMURA 2024-2025 ZAM PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Kabinede fahiş fiyat denetimleri ve enflasyonla mücadeleye de bir parantez açılacak. Memurların ve memur emeklilerinin mali, sosyal haklarını belirleyen toplu sözleşme görüşmelerindeki son durum da kabinede değerlendirilecek başlıklar arasında olacak. 2024-2025 yıllarının zam oranlarının ele alındığı süreçte, 14 Ağustos'ta kamu işverenin ilk teklifi sunması bekleniyor. Öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantıda sunum yapması bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ İCRAATLAR MERCEK ALTINA ALINACAK

Ve deprem bölgesinde yürütülen faaliyetler… 11 kentte tamamlanan enkaz kaldırma çalışmalarının ardından depremzedeler için yeni konutlar yükseliyor. Kısım kısım tamamlanan konutların bir bölümünün teslimatı için ise eylül, ekim ayları işaret ediliyor. inşa çalışmalarında gelinen son durum kabinede görüşülecek.

Toplantıda ayrıca farklı illeri ziyaret eden bakanların sahada vatandaşların taleplerine yönelik notlarını da Cumhurbaşkanı ile paylaşması bekleniyor.