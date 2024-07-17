Kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Güle oynaya kesilen trafik cezası sırasında derin bir ''oh'' çekti

Canlı yayında açıkladı: ''Tüm çalışan ve emeklilere refah payı geliyor''

Bunun adı soygun: 2 bardak nar suyu 1200 TL

Fethiye'de denizden bir canavar çıktı: Başı bir garip, kulakları var