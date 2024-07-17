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Kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi. 1 işçinin toprak altında kaldığı bildirildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük meydana geldi.

Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

AA

Etiketler ruhsatsız maden ocağı Goçük
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