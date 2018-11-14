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  3. 14 Kasım 2018 20:37

Kaçırıp cinsel istismarda bulundular

Samsun'da bir kadını araçlarına alıp kaçırarak cinsel istismar uygulayan 2 kişiden 1'i mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaçırıp cinsel istismarda bulundular
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Samsun'da bir kadını araçlarına alıp kaçırarak götürdükleri yazlık evde cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2 kişiden 1'i mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlarına aldıkları kadını Costal mevkisindeki yazlık eve götürülerek burada cinsel istismarda bulundukları iddia edilen M.P. ve R.P., polis tarafından gözaltına alındı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen M.P. ve R.P., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.P. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, R.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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