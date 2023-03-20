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Kadıköy'de “Mustobarq “ lezzet durağı

Kadıköy'de “Mustobarq “ lezzet durağı
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Adını Masterchef yarışmasıyla duyuran şef Mustafa Aydın, Kadıköy'de açtığı Mustobarq isimli sokak lezzetleri restoranının ramazan menüsünü paylaştı.

Yaklaşık bir yıl önce açılan restoran, Kadıköy halkının kısa sürede ilgi odağı oldu. Bir çok ünlünün uğrak yeri olan restoranda, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla her bütçeye uygun iftar menüsü bulunuyor. Menü istemeyenler için ise alakart da seçebiliyor.

Etiketler Mustobarq
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