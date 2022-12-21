Kadın otobüs şoförüne kabusu yaşatmıştı! Cezası belli oldu

İzmir'de, belediye otobüsü şoförü Burçin A.'yı darbettiği ve kamu malına zarar verdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sanık, toplam 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 26 Temmuz'da, Konak ilçesindeki Alsancak Garı yakınında meydana geldi. ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Konak-Halkapınar Metro 2 hattı 253 numaralı yolcu otobüsünde çalışan Burçin A., Alsancak Garı'ndan yolcu aldıktan sonra hareket etti. Bir süre sonra Burçin A., kırmızı ışıkta beklerken, bir grup yolcu otobüse binmek istedi. Yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla durak harici kapı açmanın yasak olması nedeniyle Burçin A., araca bindirmedi. Otobüste yolcu olarak bulunan Güngör Y., kapıyı açmasını isteyip, olumsuz cevap alınca iddiaya göre Burçin A.'ya hakaret etti. Otobüsü yolun sağında kontrollü durduran şoför Burçin A., 'ESHOT Şoför Destek Hattı'ndan yardım istedi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildiği sırada Y., Burçin A.'ya yumruk attı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı, Burçin A. da şikayetçi oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de darbedilen şoför Burçin A.'ya olaydan kısa süre sonra görevi başındayken ziyarette bulundu.

'DARBETMEDİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Güngör Y. tutuklandı, bir süre sonra ise tahliye edildi. Sanık hakkında 'hakaret', 'darp' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame, İzmir 25'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık Güngör Y., bugün hakim karşısına çıktı. Y., duruşmaya SEGBİS ile katıldı, müşteki avukatları da salonda hazır bulundu. Savunma yapan Y., olanlar için pişman olduğunu söyledi.

Esas hakkında mütalaasını sunan savcı ise sanığın 'hakaret', 'kamu malına zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Y., "Kamera kayıtları izlenirse darbetmediğim görülür. Kamu malına zararı da giderdim. Olanlar için pişmanım" dedi.

Hakim, sanık Güngör Y.'yi 'hakaret' ve 'darp' suçlarından 10'ar ay, 'kamu malına zarar verme' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

DHA